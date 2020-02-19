Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib harekatı bir an meselesi (2)

'AB'NİN LİBYA İLE İLGİLİ KARAR ALMA YETKİSİ YOKTUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya meşru hükümeti olan Trablus yönetiminin yanında yer almayı sürdürdüklerini belirterek, Türkiye'nin Libya'ya ayak basmasıyla birlikte darbeci Hafter'in ilerleyişi durdurduğunu söyledi. Meşru Trablus yönetimini, Libya'nın tamamında hakimiyet kurması için destekleyeceklerini dile getiren Erdoğan, "Akdeniz'de Libya ile yaptığımız anlaşmanın ardından ülkemiz lehine değişen dengeleri giderek güçlendiriyoruz. AB'nin, Libya ile ilgili olarak herhangi bir karar alma yetkisi yoktur. AB durumdan vazife çıkarmanın gayreti içindedir. Oradan da kendine bir vazife çıkarıyor. Neye göre? Bu yetkiyi nereden alıyorsun? Böyle bir yetkin yok. Ne kara ne deniz. Türkiye'nin konumu farklı. Bu konuda sergilediğimiz kararlı duruş sayesinde Akdeniz'de ilan ettiğimiz statü, Yunanistan başta olmak üzere konuya müdahil ülkeler tarafından yavaş yavaş kabullenilmeye başlamıştır" dedi.

'EKONOMİK MÜCADELEMİZ SINIR ÖTESİ HAREKAT KADAR ÖNEMLİ'

Daha sonra ABD Başkanı Trump ile "100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefini" diğer sorunlardan ayrı tutmaya karar verdiklerini açıklayan Erdoğan, ABD ile tesis edilecek ticari iş birliğinin, yüksek teknoloji başta olmak üzere, geleceğin ekonomisinin alt yapısını kurma çabalarına büyük katkısı olacağını söyledi. Ekonomik göstergeler konusunda da değerlendirmeler yapan Erdoğan, son 1.5 yılda ekonomi alanında gerçekten çok büyük ve tarihi bir mücadele verdiklerini belirterek, "Bu mücadeleyi en az sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz harekatlar kadar önemli kabul ediyoruz. Ülkemizle ilgili büyüme tahminleri, sürekli olarak yukarı yönde revize ediliyor. Enflasyonu ve faizleri düşürme konusundaki kararlılığımızı, mevcut uygulamaları geliştirerek ve gerektiğinde yeni tedbirleri devreye sokarak sürdürüyoruz" dedi.

Yaşanan güzel gelişmelere karşılık, birilerinin sırf milletin moralini bozmak için Türkiye'nin saman ithal ettiği gibi bir yalanı utanıp sıkılmadan tekrarladığını kaydeden Erdoğan, "Neymiş efendim? Türkiye, İsviçre'den saman ithal ediyormuş. Tabii bunlar sapla samanı ayırt edemedikleri için, önlerine konan kağıtlarda yazan bilgilerin ne anlama geldiğini de kavrayamıyorlar. Bay Kemal İsviçre'den ithal edilen ürünün adı hububat kapçığıdır. Bu özel bitki, tarım zararlılarına karşı yetiştirilen bir böceğin beslenmesi için kullanılıyor. Kıyılarak getirildiği için görüntüsü samana benziyor. Hesap uzmanı olmasına gerek yok, akıl ve izan sahibi bir insan hiç değilse fiyatından hareketle ithal edilen ürünün saman olmadığını anlar. Hayatları yalan olanların, saman gibi bir konuyu dahi buna alet etmelerinin takdirini milletimize bırakıyoruz" diye konuştu.

'MİLLET KÜTÜPHANESİ'NDE ÜCRETSİZ İKRAM OLACAK'

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inşası tamamlanan Millet Kütüphanesi'nin yarın hizmete açılacağının ifade eden Erdoğan, "İkramlarımız sadece yarın için değil, her zaman ücretsiz olacak. Burası 24 saat gençlerimizin, burada çalışacak olanların hizmetine açıktır. Milletimizin yükselttiği bu devlet, milletine dönerek oralarda her türlü ikramı ücretsiz olarak yapacak. Ülkemize, mimarisi yanında kitap ve hizmet zenginliğiyle Cumhuriyet döneminin en büyük kütüphanesini kazandırmış olmanın memnuniyeti içindeyiz. 5 milyon ciltlik bir kütüphane. Bunlar aynı zamanda elektronik ortamda da kayda girecek" dedi.

Konuşmasının son bölümünde ise Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisini aldığını müjdeleyen Erdoğan, "İki sondaj, iki de sismik araştırma gemimiz vardı. Fatih ve Yavuz'un ardından üçüncü sondaj gemimizi de aldık. Bu, 11 bin 400 metre derinliğe kadar inebilen altıncı nesil bir ultra deniz sondaj gemisidir. Mart ayında ülkemize ulaşacak gemimizin, geliştirme ve test işlemlerinin ardından bu yıl içinde sondaja başlamasını planlıyoruz" dedi.

PARTİ ROZETİ TAKTI

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Sakarya Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Övün ve Siirt Baykan Veyselkarani beldesi Belediye Başkanı Murat Akgün'e parti rozeti taktı.

Kaynak: DHA