Erdoğan kamuoyuna duyurdu: İki koronavirüs hastanesi yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle toplandı.

Tarabya Köşkü’nde yapılan kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

İKİ KORONAVİRÜS HASTANESİ YAPILACAK

Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanını, ki 1000 kişilik şu anda plan proje çalışması devam ediyor aynı şekilde Sancaktepe'de bir katlık hastaneyi yapıyoruz. 45 gün içerisinde buraları bitireceğiz ve tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız.

Bizi yakından ilgilendirdiği için Avrupa ülkelerinin tamamıyla Amerika'daki gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Kovid-19 hastalarımızın veya bulaştıranların önemli olarak Avrupa ve Amerika seyahati geçmişinin olması bu ülkelerin gerekli tedbirleri almadığını gösteriyor. Bugün o ülkeler bizim gibi tedbir alsaydı çok daha iyi konumda olabilirdik.

Türkiye Cumhuriyeti devleti kurum ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının istisnasız tamamının yanındadır. Milletimizin devlete olan birliği ile dayanışma için şükranlarımı sunuyorum. Türk milleti Gazi Mustafa Kemal imzasıyla yayınlayan 'tekalifi milliye' emirleriyle varını yoğunu ortaya koymuş millettir.