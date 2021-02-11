Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci doz aşıyı yaptırdı!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Aşı olmasının ardından Telegram kanalından vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Merhaba sevgili kardeşim, ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım.

İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz.

Kalın sağlıcakla..." ifadelerini kullandı.

SİYASİ KADROLARA TEŞVİK ÇAĞRISI

İlk doz CoronaVac aşısını Ankara Şehir Hastanesi'nde yaptıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı olmasının ardından hastane önünde kendisini bekleyen gazetecilerde açıklamalarda bulunmuştu.

Açıklamasında başta siyasi liderler olmak üzere tüm siyasi kadrolara aşı olma çağrısında bulunan Erdoğan, "Benim şöyle bir özellikle istirhamım var, o da tüm başta siyasi liderler olmak üzere; bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılama noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum.

Tabi burada Bilim Kurulunun biliyorsunuz belirlediği de bir takvim var, bir süreç var. Bu sürece göre yaş gruplarına varıncaya kadar, bunlar da zaten bu sürecin içerisinde. Şu anda ilk etapta malum gelen aşı miktarı belli ve ardından şimdi yaklaşık bir 25-30 milyon aşı daha doz gelecek ve böylece süratle bunu sürdürelim istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.