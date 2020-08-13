Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Kimsenin hakkında gözümüz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık.

Bizden önce Türkiye yıllarca tasarımı, üretimi kendisine ait bir otomobilin hayalini kurdu. Geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye'nin Otomobillerini tanıtarak örnek modelleri kamuoyumuzla paylaştık. 18 Temmuz'da ise otomobillerimizin üretim tesislerinin temel atma törenini de gerçekleştirdik.

86 senelik uzun bir aradan sonra Ayasofya'yı yeniden ibadete açtık. Gençlik yıllarımızın bir rüyası olan bu hedef, önünde yıllarca yaptığımız mitinglerle, "zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın" sloganları attığımız Ayasofya'yı yeniden ibadete açılmasının milletimize, ümmete ve tüm insanlığa tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

MERKEL VE MİCHEL İLE GÖRÜŞECEK

(Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimi) Bu akşam Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşeceğim.

Birileri gibi derdimiz fotoğraf çektirmek, kameralar karşısında şov yapmak değil. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin gereği olarak Lübnan'dayız.

Ülkemizin, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini garantiye almaya yönelik adımları, hem iç politikada hem dış politikada adeta bir turnusol kağıdına dönüşmüştür.

(Doğu Akdeniz'deki gerginlik) Kimse kendini dev aynasında görmemeli. Açık, net konuşuyorum, şov peşinde de koşmamalı.

"HİÇBİR ÜLKEYE HAKKIMIZI YEDİRTMEYİZ"

Akdeniz'de gerginliği artıran Türkiye değil, Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok saymaya çalışan Rum-Yunan zihniyetidir.

Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok, ancak hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirtmeyiz.

Doğu Akdeniz'de çözümün yolu, diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ve aklıselimle hareket edilirse herkesin hakkını koruyarak kazan-kazan temelli bir formül bulunabilir.

KORONAVİRÜS UYARISI YAPTI

"Koronavirüs salgını hayatımızda pek çok şeyi kökten değiştirdi. Biz de çalışmalarımızı bu yeni düzene göre dizayn ediyoruz. Temizlik, Mesafe ve Maske üçlüsüne sahip çıkarsak çok daha az dertli oluruz bu konuda. Bakıyoruz maskeyi takın dendiğinde kimi çenesinin altına takıyor. Dirseğine takıyor. Dikkat edeceğiz ki hastanelerimiz en modern anlamda var. Doktorlarımız büyük gayretlerle var. O zaman başarıya ulaşabiliriz."