Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Başkanlarına seslendi: Toplumu kucaklayacak bir parti faaliyeti ortaya koyacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile AK Parti İl Başkanları Toplantısına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği tarihi süreçte kritik öneme sahip 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı'yla birlikte hem Cumhurbaşkanlığı'nda hem Meclis'te zaferle çıkacağız.

AK Parti, milletimiz tarafından kurulan, sahibi de milletimizin bizatihi kendisi olan bir partidir.

AK Parti olarak 2023 seçimlerine güçlü bir teşkilatla, güçlü bir vizyonla, güçlü bir çalışmayla hazırlanmayı planlıyoruz.

O nedenle altını bir kez daha çiziyorum. Önce kendi kadrolarımızı, ardından üyelerimizin tamamını, onlarla birlikte de tüm toplumu kucaklayacak bir parti faaliyeti ortaya koyacağız.

AK Parti, İçişleri Bakanlığına verilen alelade bir dilekçe ile kurulmuş, sadece bir isim, amblem ve binadan ibaret bir parti değildir. AK Parti, milletimiz tarafından kurulan ve sahibi de milletimizin bizatihi kendisi olan bir siyasi partidir. Burası siyasi, sosyal veya ekonomik kariyer kurumu değil, hizmet ocağıdır.

CHP'DEKİ TACİZ OLAYLARI

Bu skandalların ortaya çıkmasının üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin önce değerli komutanlarını hedef almışlardı. Şimdi astsubayları ve uzman çavuşları da menzile aldıklarına göre muvazeneyi iyice kaybettiler.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayana kadar durmayacağız, duraksamayacağız

Geçtiğimiz yılı, salgının gölgesinde geçirmiş olmamıza rağmen yatırımlarda ve bütçe uygulamalarında oldukça iyi sonuçlarla kapattık.

İnşallah 2021 yılında çok daha büyük bir atılım gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

"ÜLKEMİZİ YENİ KÜRESEL DÜZENDE HAK ETTİĞİ YERE TAŞIYACAĞIZ"

Temel hizmet altyapılarından savunma sanayisine kadar her alanda hedeflerimizi hayata geçirebilecek seviyeye geldiğimize inanıyorum.

Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı ve inşa ettiğimiz siyasi mimari sayesinde ülkemizi yeni küresel düzende hak ettiği yere taşıyacağız.

Son bir gayretle Türkiye'yi yeniden oyunun dışına itmek, rayından çıkarmak, hedeflerinden koparmak isteyenler, ellerindeki tüm kozları sahaya sürmüş durumdadır. Buna karşılık dostlarımızın muhabbetini, sevgisini, desteğini de güçlü bir şekilde yanımızda hissediyoruz."