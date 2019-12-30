Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dodon'dan ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Dodon açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

İlişkilerimizin en önemli unsurlarından biri Moldova'nın kalkınma çabalarına destek vermek ve bir dayanışma içerisinde özellikle Türk yatırımcıların Moldova'daki girişimleri ve yatırımlarıdır. Yatırımcılarımız Moldova'ya henüz kurulma aşamasında güvenmiş ve altyapı çalışmalarını üstlenmiştir. Sorunların çözülmesiyle karşılıklı yatırımların daha da artacağı aşikardır. Son 16 yılda yüzde 850, 2019 yılının ilk 10 ayında ise yüzde 40 oranında artmıştır. Hala 1 milyar dolar hedefimizin gerisindedir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FETÖ OKULLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Stratejik ortaklık ülkelerimiz arasındaki dostluğun, işbirliğinin yansımasıdır. Bu vesile ile Moldova'nın FETÖ ile mücadelemize, özellikle FETÖ iltisaklı kişilerin iadesinde verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. Ülkedeki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz.

Toplantı sonuçlarının ve imzaladığımız anlaşmaların hayırlı olmasını diliyorum.

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'un açıklamalarından satırbaşları:

Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hükümeti Türkiye Cumhurbaşkanı'nın hükümetinin bizim stratejik ortağımız olduğuna inanıyoruz. 20 yıl içerisinde gerekli olan tüm kadroyu, çerçeveyi oluşturmayı başardık. Şu anda 72 anlaşmamız bulunmaktadır. Buna bugün de imzaladığımız 4 anlaşma ekleniyor. Ayrıca geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından sosyal korunma ve güvenliği konusunda önemli bir anlaşmanın onaylandığını belirtmek istiyorum. Tüm alanlarda işbirliğimiz mevcuttur.

Sayın Erdoğan'ın belirtmiş olduğu gibi ticaret hacmimizin büyük bir artışı sözkonusudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ticari ortakları arasında 7. sınada olduğumuzu belirtmek istiyorum. Türk yatırımcılara teşekkür ediyorum.