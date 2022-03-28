Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen MHP'li Saffet Sancaklı müjdeyi verdi: Asgari ücret ve emekli maaşlarına zam gelecek! Tarih belli oldu​​​​​​​

M.H.P Kocaeli İl Teşkilatı ilçelerde yaptığı istişare toplantısı önceki gün Gölcük’te yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Bumin Bahadır Özarslan, MYK Üyeleri. Gökhan Türkeş Öngel ve Yavuz Tellioğlu, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve İl Başkanı Yunus Emre Kurt Gölcük Belediye Kongre Salonunda Genişletilmiş İstişare Toplantısına katıldı.

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı konuşmasının büyük bir kısmında muhalefete yüklenirken ekonomi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

BAKAN BİLGİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Saffet Sancaklı, Temmuz ayında asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam geleceğini açıkladı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini belirtti. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Bakan Bilgin, gerekli artışın yapıldığını ve tartışmaların anlamsız olduğunu ifade etmişti.

“CHP’NİN KAZANDIĞI İLÇELERDEYİZ”

148 milletvekilinin CHP’nin en çok oy aldığı ilçelerde olduğunu ifade eden Sancaklı bunun sebebini, “Orada CHP’nin kurmuş olduğu ittifak ile ilgili gerçekleri anlatmak için. Bizim kurduğumuz ittifakın gerçeklerini o ilde CHP’ye oy verenlere anlatıyoruz” şeklinde açıkladı.

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“TEMMUZ AYINDA MAAŞLARA ZAM GELECEK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüklerini belirten Sancaklı, “İnşallah Temmuz ayı ile birlikte asgari ücretten tutun da emeklilerimize kadar birçok çalışan ve emeklilerimizin maaşlarına zam yapılacak. Çiftçilerimizin kredilerinde kolaylık sağlanacak. Halkımızın yanında olmaya devam edecek olan Cumhur İttifakı bunu her alanda göstermeye devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 gün önce imzaladığı kararname ile çiftçilerimizin borçlarının yüzde 75’ini devletimizin ödeyeceğini ilan etti. Temmuz ayında da maaşlara zam gelecektir” dedi.