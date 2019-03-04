Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için 11 günde 601 kilometre yürüdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için, İzmir'den, Ankara'ya yürüyerek gelen İshak Güner, yürüyüşünün 11'nci gününde Ankara'ya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gençlik projelerini anlatmak için, İzmir'den, Ankara'ya yürüyerek gelen İshak Güner, yürüyüşünün 11'nci gününde Ankara'ya ulaştı.

Daha önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya geldiğini söyleyen Güner, "Geldiğim zaman cuma namazını aynı camide kıldık. Aramızda sadece korumalar vardı. O süreçte, Pakistan Cumhurbaşkanı Ankara'daydı. Bir kardeşimiz "Sayın Cumhurbaşkanım" diye seslendi. O sırada dönüp baktı bana ama yanında başka bir ülkenin Cumhurbaşkanı varken edepsizlik olacağını düşünerek vazgeçtim söyleyeceklerimden" diye konuştu.

İzmir - Ankara Karayolunu, yürüyerek gelen Güner, 601 kilometreyi, 11'nci günde geride bıraktığını söyleyerek, "Uşak - Afyon arası çok sert bir rüzgar estiği için o gün donmak üzereydim. Ama, Allah razı olsun. Orada bir teyzemiz beni evinde misafir etti, yemek ve su verdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, konuşmalarından etkilendiğini ve yürüme fikrinin buradan doğduğunu söyleyen Güner, "En etkilendiğim cümle, "gençler hedeflerinizden ve hayallerinizden vazgeçmeyin" oldu. Ben hiçbir zaman hedef ve hayallerimden vazgeçmedim" ifadelerini kullandı.

"Gönlünü vermeyen, gönülden alamaz" diye konuşan Güner, "Ben, gönlümü verdim. Şimdi gönülden almaya gidiyorum" şeklinde konuştu.

Yürüme fikrini ve gençlik projelerini ailesine anlattığında, ailesinin arkasında durduğunu ve yol boyunca sürekli arayıp mesaj attıklarını aktaran Güner, "Projelerimi sunduktan sonra, gidersem hepsine sarılmak istiyorum. Aile önemli bir yer tutuyor insanda, 11 gündür görmüyorum onları hepsini çok özledim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA