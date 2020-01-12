Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Es-Serrac görüşmesi sona erdi

Trump tehditlere devam ediyor! Hesaplarınıza erişemezsiniz

Dünyanın merakla beklediği görüntüler yayınlandı! İran tarafından vurulan ABD üssü görüntülendi

Süleyman Soylu'dan PKK açıklaması: Dağlarda 500 adamları ya var ya yok