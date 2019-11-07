Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban'dan ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ortak basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan ve Orban açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sayın Başbakan değerli dostum. Saygıdeğer bakanlar, kıymetli basın mensupları sizleri şahsım ve heyetim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün bu vesile ile yaptığımız görüşmelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gerek dar çerçevede gerek heyetler arası yapmış olduğumuz görüşmelerin ve en sonunda 10 maddelik bir anlaşmayla noktayı koyduğumuz bu görüşmelerin her iki ülke arasında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Stratejik işbirliğimizin genişletilebilmesi için neler yapabileceğimiz üzerinde durdur.

2018 yılında 2,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen ticaret hacmimizi 6 milyar dolar seviyesine çıkarmak için aramızda bir irade birliği var.

Müteşebbislerimizin Macaristan'daki yatırımlarını memnuniyetle takip ediyorum.

Macar makamlarının iş adamlarımıza gereken kolaylığı yapacağına inanıyorum aynı şekilde biz de Macar müteşebbislere aynı şekilde kolaylık sağlayacağız.

Savunma sanayi alanında önümüzdeki dönemde bazı projeleri hayata geçirme konusunda kararlıyız.

Macaristan'ın ülkemizin AB üyelik sürecine sağladığı destek bizim için kıymetlidir. Sayın Başbakan'ın bu konuda verdiği desteğe müteşekkirim.

AB'nin son dönemde izlediği tutum yapıcı olmaktan uzaktır.

Görüşmemizde Sayın Başbakan'a Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destekten dolayı şükranlarımı ilettim.

Güvenli Bölge için çalışmalarımızı yapıyoruz, bu mültecilerin kendi evlerine dönmesini sağlamak içindir.

Bizler NATO'da beraberiz. Bizler aynı zamanda stratejik ortağız. Ancak bazı stratejik ortakların terör liderleri ile yaptığı görüşmeler ve dayanışmalar var. Bunlar bizi ciddi anlamda üzmüştür.

DEAŞ’a karşı şu anda dünyada Türkiye’den çok daha güçlü bir tavır koyan ikinci bir ülke yoktur. DEAŞ ile mücadelede şu ana kadar aldığımız neticeler her şeyiyle ortadadır. Biz sadece El Bab’ta 3 bine aşkın DEAŞ’lığı etkisiz hale getirdik. Cezaevlerimizde 1150’yi aşkın DEAŞ’lı var. En son Bağdadi’nin ablasını Azez’de eşiyle beraber yakaladık. Şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık ve onlar da şu anda elimizde. Asla buradan taviz vermeyiz. Eğer bu mücadeleyi vereceksek kararlı vereceğiz, çünkü burada insanlığın huzuru yatmaktadır, menfaati yatmaktadır.

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