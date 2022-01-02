Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin, telefon görüşmesi yaptı!

Yeni yılın ikinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin sarayından görüşmenin detaylarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Buna göre iki lider arasında yapılan görüşmede Rusya'nın, ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili sunduğu tekliflerin ele alındığı, bunun yanı sıra Kafkasya, Suriye ve Libya dahil olmak üzere çeşitli bölgesel konulara değinildiği ifade edildi.

Görüşme esnasında iki liderin daha önce de olduğu gibi Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı yarara dayalı ortaklığı yoğunlaştırma taahhütlerini yinelediği bilgisine yer verildi.