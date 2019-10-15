Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin telefonda Suriye'ye ilişkin görüşme gerçekleştirdi.
Kremlin'den açıklama yapıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefonda görüştüğü bilgisi paylaşıldı.
Kremlin'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İki lider siyasi sürecin sürmesi konusunda fikir birliğine vardı. Anayasa Komitesinin bu ay sonunda başlatılması konusunda mutabık kalındı. İki lider, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda tekrar mutabık kaldı ve teyit etti."
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