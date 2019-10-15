Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Kremlin'den açıklama yapıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefonda görüştüğü bilgisi paylaşıldı.

Kremlin'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İki lider siyasi sürecin sürmesi konusunda fikir birliğine vardı. Anayasa Komitesinin bu ay sonunda başlatılması konusunda mutabık kalındı. İki lider, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda tekrar mutabık kaldı ve teyit etti."