Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler için konuştu: "14 Mayıs'ta yeni bir dönem başlayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 52. Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. İlim Yayma Vakfı'nın 52. Genel Kurulu münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Vakfımızın çatısı altında hizmet etmiş tüm yöneticilerimize gönüllülerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin şahsında tüm ilim yayma camiasının Ramazanı Şerifini tebrik ediyorum. Bu mübarek ayın tüm insanlığa huzur getirmesini diliyorum.

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"TEMELİNİ ATTIĞIMIZ KONUTLARIN YEŞEREN UMUTLARI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİNE İNANIYORUM"

Ülkemizin 11 vilayetindeki depremler 85 milyonun gönlüne bir kor gibi çöktü. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla beraber Kahramanmaraş ve Hatay'ı tekrar ziyaret ettik. Temelini attığımız konutların yeşeren umutları daha da güçlendireceğine inanıyorum.

Burada sizlerin vasıtasıyla ifade etmek istiyorum bizler dayanışmanın gücüne inanan bir milletin ümmetin çocuklarıyız. Bizi biz yapan bu kadim değerler hamdolsun hala çok güçlü şekilde yaşatılıyor. Anadolu insanı elindeki ve avucundakini paylaşmayı sürdürüyor, deprem bölgesindeki kardeşlerini unutmuyor. Arama kurtarmadan gıda ve erzak teminine kadar her alanda vakıflarımız aktif bir şekilde sahada koşturuyorlar. Depremin yaralarının bir an önce sarılması için canla başla çalışıyorlar. Şov yapmadan gurur verici işlere imza atıyorlar. Tüm vakıf ve derneklerimizi tebrik ediyorum.

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"BU ASALAKLARI KENDİ HIRSLARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ"

Tek parti faşizmi ile yaşayan bir avuç kendini bilmezin, sizlerin bu samimiyetinden rahatsızlık duyduğunun farkındayız. Bu asalakları kendi hırslarıyla baş başa bırakıyoruz. İnsanımız kimin ne yaptığını iyi görüyor. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz başta olmak üzere milletimiz kimin ne yapmak istediğini iyi biliyor.

"TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYİZ"

Zehirli dilleriyle kuru gürültüyle bizi yolumuzdan döndürebileceklerini düşünenlere asla boyun eğmeyiz. Umudunu bize bağışlamış hiçbir kardeşimizin karşısında mahcup olmama zorunluluğumuz var, tehditlere boyun eğmeyiz. Ülkemize ve millerimize hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz.

Mazlumları asla yalnız bırakmayacak, aşkla çalışmaya devam edeceğiz.

"ASLOLAN GÖK KUBBEDE HOŞ BİR SEDA BIRAKMAKTIR"

Ayaklarını, kollarını kaybeden Aleyna'mız var. Aleyna annesini ve babasını da kaybetti. Ne büyük bir imtihan. Bütün bu imtihanları aşacağız. Son günlerde daha iyi anladık ki hepimiz birer faniyiz, bir can taşıyoruz onun da ne zaman alınacağını bilmiyoruz. Yarına çıkıp çıkmayacağımızın bilgisine sahip değiliz. Aslolan Allah'ın verdiği can emanetini hakkıyla teslim etmek ve gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır.

"GEZİ OLAYLARINA ALÇAK DARBE TEŞEBBÜSÜNE KADAR NİCE SALDIRIYI BOŞA ÇIKARDIK"

Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına alçak darbe teşebbüsüne kadar nice saldırıyı boşa çıkardık. Ekonomimizi büyüttük. Şu anda kişi başı milli gelir 10 bin 650 dolara yükseldi. Pek çok imkansızı başardık. Reformlarla Türk siyasetinde tarihi bir değişiklik gerçekleştirdik.

"ASRIN PROJELERİNİ TEK TEK GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Hem asrın felaketiyle mücadele ediyor hem de asrın projelerini tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz.

TOGG'un teslimatları başlıyor. İHA'mızı, SİHA'mızı yaptık. En üst segmentte jet uçağımızı yaptık.

Başörtülü kızlarımızı biz unutamayız. Sakalından giysisinden dolayı horlananları unutamayız. Askerdeki torunlarının yemin törenlerine katılamayan ninelerimizi unutamayız.

Hayata geçirdiğimiz sessiz devrimlerle kast sistemini ortadan kaldırdık. Burası çok önemli. Sultan Ahmet'teyiz üstat konuşuyor. Konuşmasında Ayasofya açılacak hem de öyle açılacak ki adeta sayfalar açılırcasına açılacak.

"TÜRKİYE BAĞIMSIZLIĞINI KÜRESEL ÖLÇEKTE TESCİLLEMİŞTİR"

Daha sonra Ayasofya'yı açan imzayı da biz attık. Türkiye bağımsızlığını küresel ölçekte tescillemiştir.

"GAFLET UYKUSUNDAN BİR AN ÖNCE UYANMALARINI NİYAZ EDİYORUZ"

İşte 6'lı masa... Bulundukları gaflet uykusundan bir an önce uyanmalarını niyaz ediyoruz. Birisi de ne dedi Çamlıca'yı dolduramazlar. Ne oldu, tıklım tıklım doğru. İnanç iman öyle bir cevher ki tekeden bile süt çıkartır, süt. Geride bırakacağımız siyasi mirasın en güzel nişaneleridir.

"14 MAYIS TAM BİR MANASIYLA TARİHİ BİR YOL AYRIMINA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Yeni bir seçimin, imtihanın eşiğindeyiz. Elbette her seçim önemlidir. 14 Mayıs tam bir manasıyla tarihi bir yol ayrımına dönüşmüştür. Terör örgütlerine kadar tüm şer şebekeleri 14 Mayıs seçimine kilitlenmiş durumda.

Biraz evvel Putin'le görüştüm. Rusya neyi takip ediyor. Bizdeki bazı çevreler neyi takip ediyor. Hafta bir bu irtibatlarımız devam ediyor.

"MİLLETİMİZİN YÜKSEK FERASETİ 14 MAYIS'TA BU İŞİ ÇÖZECEK"

14 Mayıs'ta bu zaferi perçinlediğimiz anda yeni bir dönem başlayacak. Seçimlerden kendi çıkarlarına uygun sonucu almak için her türlü operasyonu yapmaktalar. Terör örgütleriyle el ele omuz omuza yürüyen bu insanlardan ülkemize herhangi bir fayda gelebilir mi? Bunlar ülkemize ne kazandıracaklar? Milletimizin yüksek feraseti 14 Mayıs'ta bu işi çözecektir.

"TEK DERDİMİZ MAZLUMLARIN UMUDUNU BOŞA ÇIKARMAMAKTIR"

Artık tek gayemiz var. Tek derdimiz mazlumların umudunu boşa çıkarmamaktır. Çevresi adeta bir ateş çemberiyle kuşatılmış Türkiye'nin kaybedecek bir anının olmadığını düşünüyoruz.

3-5 oy daha fazla kapmak için tüm marjinal yapılarla iş tutmaktan çekinmeyenlere bu ülkeyi emanet edemeyiz. Kifayetsiz muhterisleri hep beraber sandığa gömeceğiz. Bunun için Türkiye için hemen şimdi diyoruz.