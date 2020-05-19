Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye aldı! Ilısu Barajı elektrik üretmeye başladı

Türkiye'nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nın altı tribününden ilki, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle hizmete alınıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Eski Bakanımız Veysel Eroğlu'na,mühendisinden işçisine kadar herkese teşekkür ediyorum.

(Ilısu Barajı) 2008'den beri kredisinden inşasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık.

Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissetirecek.

"EKONOMİMİZE YILLIK KATKISININ 2.8 MİLYAR LİRA OLMASINI BEKLİYORUZ"

Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir.

(Ilısu Barajı) Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısının 2,8 milyar lira olmasını bekliyoruz.

Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem 1.1 milyar kilovat saat enerji üretecek, hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz.

Türkiye 2002'de 276 baraja sahipti biz buna 585 baraj daha ekledik.

"17 BARAJ AÇILIŞI DAHA YAPACAĞIZ"

Yola çıktığımızda birileri birkaç yıl iktidarda kalıp gideceğimizi düşünüyordu. Planlarımızı, programlarımızı, hedeflerimizi çeyrek asırlık, yarım asırlık, 1 asırlık dilimlere göre yaparak, geçmişten beri tüm siyasetçilerin teslim olduğu kısır döngüyü kırdık.

Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik bu yolda yürüyeceğiz. 17 baraj açılışını daha yapacağız.

Sadece 2020 yılında inşası tamamlanan 403 tesisi hizmete sunmayı planlıyoruz.

Ülkeye ve millete hizmet yolunda durmak yok, yola devam anlayışıyla gece-gündüz eser üretmeye devam edeceğiz.

Ülkemizde ekilmemiş tek karış toprak, harekete geçirilmemiş en küçük potansiyel bırakmadan, çok çalışarak yeni döneme hazırlanacağız.

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ

(Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi) 2500 yataklı bu hastane çok önemli bir çekim alanı oluşturacaktır."

Ayrıntılar gelecek...

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMALAR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

AK Parti hükümetlerimizin vizyonu büyük eserlere, kalıcı kazanımlara vesile olmuştur. 2002'den günümüze su ve elektrik konusunda büyük bir misyon ile Cumhuriyet tarihinde sayısız rekora imza atmıştır. 48 yılda yapılan hidroelektrik santralinin 6 katı son 18 yılda yapılmıştır.

ENERJİ BAKANI DÖNMEZ'DEN AÇIKLAMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları:

Türkiye sadece hidroelektrik santralleri inşasında değil, burada ürettiğimiz elektriği, jeneratörleri de yüzde yüz yerli olarak üretir hale geldik.

ILISU BARAJI'NIN ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin, dolgu hacmi bakımından 2'nci, kurulu güç bakımından 4'üncü büyük barajı olan, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ndeki (HES) altı türbinden ilki bugün devreye alınıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle iştirak ediyor. Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılıyor. Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan ve Başkan Erdoğan tarafından 2008'de temeli atılan barajda elektrik üretimi başlayacak. Kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin dördüncü büyüğü konumunda bulunan Ilısu Barajı'nın önyüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından ise dünyada birinci sırada yer alıyor.