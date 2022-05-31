YÖK Başkanı Özvar duyurdu! YÖK'ün 'Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi' resmen başladı!Akaryakıt zammının ardından benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Mayıs güncel fiyatlar...Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in gizlice çekilmiş görüntüleri ifşa oldu! Kimse bu kadarını beklemiyordu! "Haberim yoktu"Çan Belediyesi hangi partiden? Çan Belediye Başkanı Bülent Öz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Bülent Öz biyografisi ve siyasi hayatıKarpuzun içindeki büyük tehlike! Sakın böyle yemeyinATV Canlı yayın Müge Anlı FULL izle bugün 31 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeBaşsavcılık soruşturma başlattı! CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz gözaltına alındıRusya'dan Hollanda'ya doğalgaz hamlesi! Doğal gazını kesecekİyilik dizisinin Murat'ı İsmail Demirci baba oldu! Çiçeği burnunda anne Hande Soral, Ali'yi dünyaya getirdi! Doktorun açıklaması dikkat çekti!Dolar almanın tam vakti! Döviz kurları düşmeye devam ediyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı! Kasım ayında erken seçim olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı! Kasım ayında erken seçim olacak mı?

Muhalefet cephesinin Kasım ayında erken seçim yapılacağı iddiasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan," Seçimler zamanında yapılacak. 2023 haziranında” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı! Kasım ayında erken seçim olacak mı?

Siyaset , muhalefet cephesi tarafından bir anda gündeme getirilen erken seçim tartışmalarını konuşurken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda çok net konuştu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında Azerbaycan ziyareti dönüşü erken seçim tartışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğunu yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı! Kasım ayında erken seçim olacak mı?

Selvi'nin yazısında yer alan ifadelere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapatarak, seçimlerin 2023 yılı Haziran'da yapılacağını ifade etti.

Selvi'nin yazısında yer alan ifadeler şöyle:

"Azerbaycan gezisi dönüşü veda ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhalefetin kasımda erken seçim iddialarını sordum.

Hiç duraksamadan cevap verdi. Çok kesin ve net konuştu. 'Seçimler zamanında yapılacak. 2023 haziranında' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı! Kasım ayında erken seçim olacak mı?

Ardından ekledi, 'İnşallah hayırlı olacak'.

Erdoğan’a bu soruyu yöneltmeden birkaç gün önce, kasımda erken seçim konusunu AK Parti yetkililerinden biriyle konuşmuştum.

'Cumhurbaşkanımız erken seçim konusunda en ufak bir sinyal bile vermiyor. Seçimler 2023 haziranında' demişti."

{TITLE_STRIP}Resmi açıklama geldi! 2023 seçimlerinde oy kullanacak Suriyeli sayısı belli oldu! İşte o sayı...

{TITLE_STRIP}Sonar Araştırma vatandaşlara sordu! "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" Adayların oyları bir hayli şaşırttı

{TITLE_STRIP}Sonar Araştırmanın son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Türkiye'nin kaderini onlar belirleyecek! İşte partilerin oy oranları...

{TITLE_STRIP}Areda Survey'in son seçim anketine AK Parti damgası! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na fark attı! İşte partilerin aldıkları oy oranları...

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT