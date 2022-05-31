Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı! Kasım ayında erken seçim olacak mı?

Siyaset , muhalefet cephesi tarafından bir anda gündeme getirilen erken seçim tartışmalarını konuşurken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda çok net konuştu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında Azerbaycan ziyareti dönüşü erken seçim tartışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğunu yazdı.

Selvi'nin yazısında yer alan ifadelere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapatarak, seçimlerin 2023 yılı Haziran'da yapılacağını ifade etti.

Selvi'nin yazısında yer alan ifadeler şöyle:

"Azerbaycan gezisi dönüşü veda ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhalefetin kasımda erken seçim iddialarını sordum.

Hiç duraksamadan cevap verdi. Çok kesin ve net konuştu. 'Seçimler zamanında yapılacak. 2023 haziranında' dedi.

Ardından ekledi, 'İnşallah hayırlı olacak'.

Erdoğan’a bu soruyu yöneltmeden birkaç gün önce, kasımda erken seçim konusunu AK Parti yetkililerinden biriyle konuşmuştum.

'Cumhurbaşkanımız erken seçim konusunda en ufak bir sinyal bile vermiyor. Seçimler 2023 haziranında' demişti."

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