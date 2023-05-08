Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'daki mitingi sırasında kalabalık bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda mitinge katılan vatandaşlar yaralanırken, olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.

"OLAY ÇIKARTMA PEŞİNDELER"

Bugün Edirne'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde de bu saldırı vardı. İsim vermeden muhalefete yüklenen Erdoğan, "Kaybedeceklerini anladıkları için şimdiden çamura yatmaya başladılar. Bilhassa, teknolojik imkanların böylesine geliştiği dönemde artık bu numaralar bayatladı. Kendi provokasyonlarıyla olay çıkartıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne Mitinginde konuşmasına devam etti:

"FETÖ'CÜLER CHP'NİN REKLAM AJANSI GİBİ ÇALIŞIYOR"

CHP miting yapıyor meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları ne diyor: 'Dişe diş kana kan' diye slogan atıyor, destek açıklaması yapıyor. Edirne'de yatan 51 vatandaşımızın kanı olan Selo Kılıçdaroğlu'na destek mesajları yağdırıyor. Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor. Avrupa'sından Amerika'sına her gün destek yağıyor. Bölücülere dönüp 'siz kim oluyorsunuz da oy istiyorsunuz' diyen oldu mu? Yabancı medyaya dönüp 'bizim seçimimizden size ne' diyeni gördünüz mü? FETÖ'cülere 'kesin sesinizi' diyen oldu mu?

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"ADALETİ SİZE TESLİM ETMEYİZ"

Kimine bakanlık sözünü vermişler, kimine cezaevlerini boşaltma sözü vermişler. Neymiş İmralı'nın kapısını kıracaklarmış, Öcalan'ı dışarı çıkaracaklarmış. Erdoğan Cumhurbaşkanlığına devam ettiği sürece biz hukuku, adaleti size teslim etmeyiz. Ekonomimizi tefecilere teslim etme sözü vermişler. Neymiş 300 milyar dolar getirecekmiş.

"BU ÜLKE BIRAKILIR MI?"

Dünkü İstanbul mitingini gördünüz. Dün 1 milyon 700 bin kişi Atatürk Havalimanı'ndaydı. Bu kadar insanı bayrak, ezan ve vatan sevgisinden başka ne getirebilir? Az önce Kırklareli'ndeydik. Kırklareli'nde 20 bin kişi vardı. Şu anda Edirne'de karşımda 25 bin kişi var. Vaat diye anlattıklarının yarısı yapılmış yarısı da saçma sapan işler olan birine bu ülke bırakılır mı?

"DİMDİK AYAKTA DURMAYI BAŞARDIK"

AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na LGBT girebilir mi? Çünkü bizde aile kurumu kutsal. Aile kurumumuza bu lekeyi sürdürmeyiz. 15 Temmuz gecesi benden 1,5 saat önce Kemal tankların arasından kaçırılarak belediye başkanını evine gitti. On binlerce İstanbullu orada beklerken "ben bilmiyordum" diyor, sen o kadar İstanbulluyu nasıl görmedin. Adamın hayatı yalan. Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahvesini yudumladı. Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Sizlerden 14 Mayıs'ta sandıklara iyi sahip çıkmanızı istiyorum. Dik duruyoruz dikleşmiyoruz. İnşallah 14 Mayıs'ta yola devam edeceğiz.

Önümüze çıkartılan nice engellere, tuzaklara rağmen yürüttük. Milli iradenin bileğini bükmeyin ve ekonomik tuzakları ortaya koydular. Salgından savaşa kadar küresel krizle de buluştuk. Dimdik ayakta durmayı başardık. Türkiye'nin asırlık sorunlarını nasıl biz çözüme kavuşturduysak bu sorunların üstesinden de yine biz geleceğiz. Biz yaptığımız yollarla, tünellerle, havalimanlarıyla bu özlemleri giderdik."