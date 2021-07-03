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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 3 yeni fakülte, 2 enstitü kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 3 yeni fakülte, 2 enstitü kuruldu!

Resmi Gazete'nin 3 Temmuz tarihli 31530. sayısında yer alan kararla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, yükseköğretim kurumları bünyesinde 3 yeni fakülte ve 2 yeni enstitü kurulacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 3 yeni fakülte, 2 enstitü kuruldu!

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte ve enstitü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesinde de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruldu.

Söz konusu karar, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince alındı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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