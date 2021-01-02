Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Pamukkale Üniversitesi rektörü kimdir? Prof. Dr. Ahmet Kutluhan kimdir?Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü kim? Prof. Dr. Melih Bulu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 üniversiteye yeni rektör atandıİzmirliler uyurken sallandı! Urla ilçesinde 4,0 büyüklüğünde depremİletişim Başkanı Altun'dan 'başörtüsü' paylaşımı!ABD Başkanı Trump, 6 Ocak'ta büyük protesto mitingi düzenleyecekMahir Ünal: "İstanbul’a bunu yapmayın, vatandaşa bahane değil hizmet götürün"Vatandaşlar aşıya nasıl bakıyor? MetroPOLL Araştırma son anket sonucunu yayımladı!Türkiye'de görülen koronavirüs mutasyonu nedir? Aşı faaliyetlerini etkiler mi?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla 5 üniversitenin rektörü değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 üniversiteye yeni rektör atandı

Gece saatlerinde yayımlanan Resmi Gazete ile flaş atamalar yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman ve Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ünal Ay atandı.

Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Tayfun Altuntaş
Editör


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