Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de o isimler görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 21 Mayıs 2022 Tarihli ve 31842 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, Metehan Başar atandı.

GÖREVDEN ALINAN İSİMLER

Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat,

Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Seyrekoğlu,

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu görevden alındı.

SAĞLIK BAKANLIĞINA ATAMA

Sağlık Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Duygu Kara getirildi.

DOLU VE BOŞ KADROLARDA DEĞİŞİKLİKLER

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına ait bazı dolu ve boş kadrolarda da değişiklikler yapıldı.