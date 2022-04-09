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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! O isimler gitti, yenileri geldi

Bakanlık ve kamu kurumlarına yapılan atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bazı bürokratlar görevden alınırken yerlerine ise yenilerinin atamaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! O isimler gitti, yenileri geldi

09 Nisan 2022 Tarihli ve 31804 Sayılı Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığının yanı sıra Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! O isimler gitti, yenileri geldi

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINA BEKİR EMRE HAYKI GETİRİLDİ

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır getirildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kemal Çağatay İmirgi görevden alındı ve bu suretle boşalan birime Serhat Köksal atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! O isimler gitti, yenileri geldi

KAMU KURUMLARINA YAPILAN ATAMALAR 

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür yardımcılıklarına Faruk Cirit, Murat Deliçay, Bütçe Genel Müdür yardımcılıklarına Ali Rençber, Ömer Nuri Türkşen, Halil İbrahim Kurdoğlu, İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Koç getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! O isimler gitti, yenileri geldi

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak görevden alınırken, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Mustafa Kemal Aran'ın ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! O isimler gitti, yenileri geldi

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne Kadir Uysal atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında 5 ilin defterdarı görevden alınırken, 75 ile yeni defterdar ataması yapıldı.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur görevden alındı ve bu suretle boşalan göreve Haluk Yılmaz getirildi.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan ticaret müfettiş ve başmüfettişliklerine de yeni atamalar gerçekleştirildi.

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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