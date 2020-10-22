Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ), Ankara, İstanbul, Hatay, Gaziantep, Mersin, Kilis, Kastamonu, Diyarbakır ve Amasya'da enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde "9G3015 Doğanpınar DM-Boztepe KÖK Enerji Nakil Hattı", Kastamonu'da "OSB TM-Gölköy DM Enerji Nakil Hattı" ve Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "TUV KÖK-Dikmen KÖK Enerji Nakil Hattı"nın yapımı için de bazı taşınmazların TEDAŞ tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tesis edilecek olan "380/154 kV Çınar 380 Trafo Merkezi Projesi" kapsamında da bölgedeki bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Amasya'nın Taşova ilçesinde "Karayel Hidroelektrik Santrali"nin yapımı amacıyla bölgedeki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele istimlak edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'un Silivri ilçesinde "Ömerli Rüzgar Enerji Santrali"nin yapımı için Büyükkılıçlı, Fener ve Kurfallı mahallelerindeki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.

Malatya'nın Battalgazi ve Kale ilçeleri sınırları içinde inşa edilen afet konutlarına ulaşımı sağlayacak bağlantı yolu için de bazı taşınmazların Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.

22 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete | Resmi Gazete'de bugün neler var?

10 HAVALİMANI HAKKINDA ÖNEMLİ KARAR

Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Kütahya, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'daki havalimanları, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Pasaport Kanunu gereğince, Antalya Gazipaşa Havalimanı, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, Çanakkale Havalimanı, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı, Hatay Havalimanı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, Kütahya Zafer Havalimanı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine karar verildi.