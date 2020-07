Cumhurbaşkanı Erdoğan : İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a milletim adına teşekkür ediyorum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "AB'nin ekonomiden, demokrasiye, şeffaflıktan altyapıya hiçbir alanda esamesi okunmayacak ülkelere kapılarını açarken, Türkiye'yi dışarıda bırakması, bu rahatsızlığı işaret ediyor" dedi.

Erdoğan, Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tabii Özellikle de Türkiye'nin, salgın sürecinden, sağlıktan üretime kadar her alanda böyle güçlü bir şekilde çıkması, hemen birilerini rahatsız etti. AB'nin ekonomiden, demokrasiye, şeffaflıktan altyapıya hiçbir alanda esamesi okunmayacak ülkelere kapılarını açarken, Türkiye'yi dışarıda bırakması, bu rahatsızlığı işaret ediyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'nin demokraside ve ekonomide hedeflerine ulaşmasına engel olamayacaklar. Biz 1 kaybedersek, onların kaybı 5, 10 olacaktır. Böylesine çarpık bir hesabın, uzun müddet sürdürülebilmesi mümkün değildir. Özellikle Turizmde Türkiye'nin sağlık dahil, her alanda verebileceği hizmeteler ile yarışabilecek bir başka millet tanımıyorum. Elbette bu konuda daha ilkeli davranan ülkeler de var. Mesela İngiltere, Türkiye'yi karantinadan muaf tutarak attığı olumlu adımla her iki ülkenin de kazanacağı birikim tesis edildi. Bu bakımdan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a milletim adına teşekkür ediyorum" dedi

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA