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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

Kaynak: İHA

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