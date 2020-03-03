Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
Kaynak: AA
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