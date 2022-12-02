Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü! Kritik konular masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanlığından görüşmenin içeriğine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Görüşmede ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye - Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede iki NATO müttefiki olarak ilişkilerde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını ifade etti.

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Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya - Ukrayna arasında müzakere zemininin süratle yeniden tesis edilmesinin tüm tarafların yararına olduğunu vurguladı; Kıbrıs meselesinin çözümü için de yeni ve somut adımlar atılmasının önemine işaret etti."