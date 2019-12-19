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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü - 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü - 2

EK FOTOĞRAFLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü - 2

EK FOTOĞRAFLAR

Kaynak: DHA

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