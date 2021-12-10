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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Konferansı'nda konuşuyor (canlı yayın)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sizleri ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Konferansın ana temasının 'Paylaşım, vicdan ve İslam, Filistin, göç ve Afganistan' olarak belirlenmesini isabetli buluyorum. İnsanlık olarak son 2 yıldır şimdiye kadar 5 milyona yakın kişinin hayatına mal olan büyük bir salgınla mücadele ediyoruz. Aralarında sevdiklerimizin de olduğu pek çok vatandaşımızı kaybettik. 

Salgın döneminde insanı merkeze alan bir yaklaşım sergiledik. Salgınla mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çektik. Her fırsatta insanlığa demokrasi dersi verenler kendi dışındaki sorunlara kulaklarını tıkarken biz imkanları kardeş ülkelerle paylaştık.

Yerli aşı ile ilgili süreci yakından takip ediyoruz, bir an önce neticelendirmeyi arzu ediyoruz."

Detaylar gelecek... 

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