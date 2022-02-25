Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor (canlı yayın)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Resmi açılış yaptığımız eğitim öğretim yatırımlarının İstanbullu kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bugün toplam 122 okulumuzu resmen hizmete alıyoruz.

Eğitim kurumlarımız özel eğitim alanları, halk eğitim merkezi, akşam sanat okulu ve güzel sanatlar lisesinden meydana geliyor. 3157 derslikli 122 modern eğitim tesisini 2 yılda İstanbullu kardeşimize sunuyoruz.

"İBB BAŞKANLIĞIMIZ DAHİL 20 YILDIR İSTANBUL'UMUZUN HİZMETİNDEYİZ"

Toplam yatırım tutarı ise 2 milyar 140 milyon lirayı geçiyor. Yatırımların inşasına destek veren herkese tüm kurumlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

3.5 milyon öğrencimizin yer aldığı İstanbul'u hakkettiği hizmetlerle buluşturmak için çalışıyoruz. İBB Başkanlığımız dahil 20 yıldır İstanbul'umuzun hizmetindeyiz. Hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanmadık.

"67 BİN OLAN ÖĞRETMEN SAYISINI 176 BİNE ULAŞTIRDIK"

Diğer 80 vilayetimizle birlikte İstanbul'a da aşkla hizmet ettik. Tarihi birçok adım attık. 40 bin derslik sayısını göreve geldiğimizde böyleydi... 3 kattan fazla arttırdık 129 bin seviyesine taşıdık. Özellikle bunu şu anda ana muhalefetin ve yavru muhalefetin çok iyi bilmesi lazım... 67 bin olan öğretmen sayısını 176 bine ulaştırdık.

Öğretmen atamalarında önceliği ve ağırlığı İstanbul'a veriyoruz. 15 bin öğretmeninin yarısı İstanbul'da göreve başladı. Hayırlı olsun. Bu iyileşme sınıf mevcutlarına olumlu yansıdı.

Devamı gelecek...