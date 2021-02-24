Erdoğan'dan flaş açıklama: Kanal İstanbul'u yapacağız, buna alışacaklar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek İstanbul 7. olağan il kongresine katılarak önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları...

"Kurulduğu günden bugüne AK Parti'nin her kongre döneminde bir değişim rüzgarı eser.

Bugün de burada bizim adımıza İstanbul'un her hanesini muhabbetle kucaklayacağına inandığımız değerli bir arkadaşımıza il başkanlığı görevini vereceğiz. Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz.

Mevcut yönetimimizin yaş ortalaması 39. Genç dinamik bir yapıyla inşallah yola devam.

Eğer İstanbul'u küstürürseniz vay halinize, böyle bir durumda değil Türkiye'ye dünyaya sığamazsınız...

Hizmet mücadelesinde hata ve eksiklerimiz olmuş olabilir. Merak etmeyin hepsi giderilir.

İstanbul'u sadece ülkemizin değil, dünyanın en büyük sağlık merkezlerinden biri haline getiriyoruz. Toplamda 16 milyon metrekare 38 adet Millet Bahçesi bulunuyor. 10 tanesini tamamladık. Diğerlerinin proje ve ihaleleri sürüyor. Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatında sona geliyoruz. Muhteşem bir opera binasını İstanbul'a kazandırıyoruz. Malum zatlara rağmen. Yaparsa AK Parti yapar.

Kanal İstanbul'u yapacağız. İnadına yapacağız. Buna alışacaklar....

AYRINTILAR GELECEK...