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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki programlarının ardından saat 23.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki programlarının ardından saat 23.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve protokol üyeleri karşıladı. Erdoğan buradan Kısıklı'daki konutuna geçti.

DHA

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