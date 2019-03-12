Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Sivaslılar Buluşması'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Sivaslılar Buluşması'nda konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Banliyö Tren Hattı'nın devreye girmesiyle İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandırıyoruz.

Muhalefet anketlerle her gün fal açarken biz sahadayız. İstiklalin sembolü bayrağımıza saldırı edilenler baştacı edilenler 31 Mart'ı bekliyor. Bu seçimler siyaset mühendislikleriyle ülkemizi dizayne yeltenenlerle hesaplaşma seçimleridir. Bu seçimler milli iradeye pusu kuranlarla hesaplaşma seçimidir. 31 Mart'ta sandıkta sadece belediye başkanları, meclis üyelerini, muhtarları belirlemekte kalmayacağız. CHP'nin, sözde İYİ Parti'nin hepsinin listelerinde malum işte bu bölücü örgütün elemanları var. Bu oyunu 31 Mart'ta bozmamız lazım.

BAYRAKLARIMIZI YAKANLARA SANDIKTA HESABINI SORACAĞIZ

CHP ve ittifak bunlar bayraklarımızı yakıyor biz Cumhur İttifakı olarak tankların önünde bayraklarımızla duruyoruz, farkımız bu. İşte 31 Mart bunun için bir beka meselesidir. Benim Sivaslı yiğidolarım sadece İstanbul'da değil başta Sivas olmak üzere Türkiye'nin neresinde Sivaslı kardeşlerim varsa telefonlarla kendilerini bizzat arayacağız ve bu beka mücadelesinden hep birlikte galip çıkacağız. Zira biz bunlara asla vatanımızı böldürtmeyiz, ezanımızı susturtmayız ve biz bayraklarımızı yakanlara bunun hesabını inşallah sorarız ve soracağız.

SANDIKLARA MENDERES, ÖZAL, TÜRKEŞ, ERBAKAN İÇİN GİDECEĞİZ

HDP'liler istiklal marşımızı kongrelerinde okutmuyor, bayrağımızı astırmıyor. Benim yiğidom bunlara oy verir mi? 31 Mart'ta bunun hesabını soracağız. Milletimizin kutsallarıyla dalga geçen, değerlerimize hürmetsizlik eden bu edepsizlere inşallah dersini sandıkta vereceğiz. 19 gün çok koşturmamız lazım. Sizlerden sandıklara da sahip çıkmanızı istiyorum. İstanbul'daki yiğidolardan sandıklara gözü gibi bakmalarını istiyorum. Sandıklara muhakkak gitmenizi özellikle istiyorum. Sadece kendimiz için gitmeyeceğiz, evlatlarımızın geleceği için de sadece gitmeyeceğiz, 27 Mayıs darbesiyle darağacına gönderilen demokrasi kahramanları için gideceğiz. Merhum Menderes, Özal, Türkeş, Erbakan gibi, Muhsin Yazıcıoğlu kardeşim için de gideceğiz.

İŞTE BENİM YOL ARKADAŞIM SİVASLILAR BUNLARDIR

1994'de İstanbul'da olduğu gibi, tüm Türkiye'de olduğu gibi tarihimize demokrasi bayramı yaşatacağız. Bu bayrama hazır mıyız? 31 Mart'ta ülkemize sahip çıkıyor muyuz? Ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta memleket işi gönül işi diyor muyuz? Mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? İşte yol arkadaşım sivaslılar bunlardır. Yüreğimi paylaştığım Sivaslılar budur. Sevgi ispat ister, delil ister. Seven sevgisini icraatlarıyla, yapıp ettikleriyle belli eder. Biz İstanbul'a aşığız, sivas7ı seviyoruz, Türkiye'ye meftunuz diyoruz.

İSTANBUL'DA VATANDAŞLARIMIZIN HAYAT STANDARDINI YÜKSELTTİK

Son 17 yılda Sivas'a 28 katrilyon yatırım yaptık. İstanbulumuza 255 katrilyon yatırım yaptık. 1994'de geldik, CHP'li beceriksiz, kifayetsiz, vizyonsuz belediye başkanlarının elinde her gün geriye giden bu şehri hak ettiği yere kavuşturduk. İstanbul'u çöp, çukur, çamur bulduk. Bu aziz şehrin güzelliğini biz yeniden ortaya çıkardık. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar vardı. Bütün bunlarla mücadele edip vatandaşlarımızın hayat standardını yükselttik.

HDP'YE OY VERENLER DEĞİL OY VERİLENLER TERÖRİSTTİR

Şimdi işi saptırdılar. 'Cumhurbaşkanı HDP'ye oy verenlere terörist diyor', diyorlar. Ben HDP'ye oy verenlere terörist demedim, oy verilenlere terörist dedim. Ben buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Kandil'deki adam talimat veriyor, 'Oylarınızı Kürdistan'da şuraya, batıda da biz AK Parti ve MHP'ye seçimi kaybettireceğiz' diyor. Temelli de diyor ki, 'Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda AK Parti'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Bu adam Kürdistan'ı çok seviyorsa, Kuzey Irak'ta Kürdistan bölgesi var, buyursun oraya gitsin. Türkiye'yi biz bunlara böldürtmeyeceğiz.

BAY KEMAL HİÇBİR ZAMAN ASİL BİRİSİ DEĞİL, KORKAK, ÜRKEK!

Biz niye Cumhur İttifakı'nı kurduk? Ne zaman kurduk? 15 Temmuz'da kurduk. O topların, tankların karşısında Cumhur İttifakı vardı. Diğerleri havalimanına indiğim anda Bay Kemal FETÖ'cülerin kontrolünde tankların arasından çıkarak saat 23.15 Bakırköy Belediyesi'ne gitti. 01.15'de havalimanına ben, damadım, kızım, torunlarım, eşim indik. Bay Kemal ne diyordu, 'Türkiye'de darbe olsa tankların üstüne en önce ben çıkarım'. Ne oldu, kaçtın gittin? Bu korkak, ürkek, hiçbir zaman asil birisi değil, dürüst birisi değil.