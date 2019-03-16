Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul/Zeytinburnu'nda halka hitap ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul/Zeytinburnu'nda halka hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul/Zeytinburnu'nda halka hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
- AK Parti gücünü sadece milletten allan bir partidir.
- Milletimizin bize verdiği mesajları asla göz ardı etmedik.
- Biz milletle inatlaşmaya değil, biz millete hizmet etmeye geldiğimizi asla unutmadık.
Ayrıntılar geliyor...
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.