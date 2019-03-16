Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul/Zeytinburnu'nda halka hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul/Zeytinburnu'nda halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- AK Parti gücünü sadece milletten allan bir partidir.

- Milletimizin bize verdiği mesajları asla göz ardı etmedik.

- Biz milletle inatlaşmaya değil, biz millete hizmet etmeye geldiğimizi asla unutmadık.

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