Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! Uzaya isim Tuzlalı gençlerden geldi

“Gelin, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" çağrısı ile milyonlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a cevap veren Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri öğrencisi olan 4 çocuk, Uzay’a gidecek Türk yolcular için isim önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

Astronot olma hayalini gerçekleştirmek için çalışan ve Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri’nde eğitim gören 10 yaşlarında olan 4 çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gelin, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" çağrısına isim önerilerini söyleyerek karşılık verdi.

Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda bulunan Planetaryum-Gözlemevi’nde uzay ve astronotluk üzerine bilgi sahibi olan çocuklar, Uzay’a gidecek Türk yolculara verilmek için Uzay Adam, Gök Bilimci, Gök Kanat ve Uzay Gökmen’i isimlerini önerdiler.

“UZAY’I ÇOK SEVİYORUM”

10 yaşında olan Arda Yağız Kavak,” Uzay’da kullanılan roket ve kıyafetleri inceledik. Uzayı çok seviyorum ve merak ediyorum. Uzaya gidecek Türk yolculara Uzay Adam ismini öneriyorum. Çünkü Uzay’a çıkan bir insan Uzay Adam’dır diye düşünüyorum” dedi. 11 yaşında olan ve büyüyünce Astronot olmak isteyen Işıl Köprücü, “ Burada Uzay ile alakalı bilgiler öğrendik. Birçok bildiğimiz bilgilerin üzerine birçok bilgi daha kattık. Ben de Gök Bilimci ismini öneriyorum. Çünkü gök hakkında ve uzay hakkında bildikleri şeyleri olması hem de uzay olduğu için ikisinin birleşimi Gök Bilimci’dir” dedi.

“ÇOK GÜZEL BİR YER”

Üçüncü sınıfa giden Berrin Duman, “ Büyüyünce astronot olmayı düşünüyorum. Çünkü Uzay’ı seviyorum. Merak ediyorum. Burada bilgiler üzerine bilgiler ekledim. Burada çok ilginç şeyler var. Çok güzel bir yer. Ben Gök Kanat ismini söylüyorum. Çünkü Uzay, gök ve kanat astronotlar hava olmadığı için uçuyor gibi oluyor” dedi. Ertuğrul Toydemir,” Astronot olmak istiyorum. Burada astronotları araştırdık. Uzay’a gittikleri roketin ne olduğunu araştırdık. Uzay Gökmen’i diyorum. Çünkü Uzay’a gidiyor ve Uzay’ı araştıracağı için bu ismi söylüyorum” dedi.