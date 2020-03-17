İstanbul3 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için baş sağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte görüşmesinde, yeni tip kkoronairüsle mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanları ele alındığı öğrenildi.




GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT