Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için baş sağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte görüşmesinde, yeni tip kkoronairüsle mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanları ele alındığı öğrenildi.
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