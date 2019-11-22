Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de açıklamalarda bulundu

İzmir'in Kiraz ilçesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada "Kiraz'da jeotermal kaynakların değerlendirilmesi için bir çalışma yapılması talimatı verdim" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Kiraz'dan önce Bayındır ilçesinde açıklamalarda bulunmuş ve bölgeye tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulacağının müjdesini vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayındır ilçesinde yaptığı konuşmada Bakan Pakdemirli'nin organize sanayi bölgesi işinin bir numaralı sorumlusu olacağını belirtmiş ve "İnşallah Bayındır'ımız milletvekillerimiz ve belediye başkanımızla çok daha bayındır hale gelecek. Milletvekili arkadaşlarım ve belediye başkanımız hep birlikte bu yakın takibi sürdüreceğiz ve süratle de inşallah tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesini kuracağız. Yaklaşık 1 milyon 334 bin metrekare alanda kurulacak olan süs bitkileri organize sanayi bölgesinde 25 dekarlık 40 adet süs bitkileri işletmesi faaliyet gösterecektir." ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan'ın İzmir'in Kiraz ilçesindeki açıklamalarından satırbaşları:

- Kiraz'da gelecek çok daha başka olacak. Hep birlikte çalışıyoruz, yükleneceğiz. Kiraz'ı daha ileri taşıyacağız.

- Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılması talimatını verdik.

- Kiraz'a hayvan barınağı kazandırıyoruz gerekli görüşmeler yapıldı.

- Teröristler kaçıyor biz kovalıyoruz, inlerine girdik.

- Terör örgütü YPG’ye verilen 33 bin TIR silah bulduk, topluyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar