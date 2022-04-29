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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabe'de Allah'ın evinin içine girdi! Çıktığında karşılaştığı manzara şaşkına çevirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabe'de Allah'ın evinin içine girdi! Çıktığında karşılaştığı manzara şaşkına çevirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gitmişken, Kabe'ye Umre ziyareti yaptı. Beytullah'ın içerisine giren Erdoğan, çıktığında karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi Türkiye'de gazetecilerle bir araya gelerek ""İlişkilerin artması için yeni dönemin gayreti içindeyiz. Bu yıl hac ve umrenin başlayacak olmasından özellikle memnuniyet duyuyorum." ifadelerine yer vermişti. Bunun hemen ardından Kabe'ye Umre ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beytullah'tan çıktığı an sevgi seliyle karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabe'de Allah'ın evinin içine girdi! Çıktığında karşılaştığı manzara şaşkına çevirdi!

ALKIŞLARLA ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Allah'ın evi olan Beytullah'tan çıktıkları an sevgi seliyle karşılaştılar. Umre'de Beytullah'ın etrafında tavaf edenler bir an da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamaya başladı. Karşılaştığı sevgi seli karşısında şaşkınlık yaşayan Erdoğan, çevrede bulunan insanlara el sallayarak selamlarını aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabe'de Allah'ın evinin içine girdi! Çıktığında karşılaştığı manzara şaşkına çevirdi!

ZİYARET ÖNCESİ NE SÖYLEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlamış, ilişkilerin artması için yeni dönem gayreti içerisinde olduklarını söylemişti. Erdoğan konuşmasının devamında, "İlişkilerin artması için yeni dönemin gayreti içindeyiz. Bu yıl hac ve umrenin başlayacak olmasından özellikle memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin 37 bin 779 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için böyle bir kontenjan yok. İkili ilişkileri tüm boyutu ile gözden geçireceğiz. İşbirliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyor ve görüyorum. Bölgesel ve uluslararası konular da gündemimizde olacak.

Ziyaretimin karşılıklı güven ve saygı temelinde ilişkilerimizi daha da güçlendirmesine vesile olmasını temenni ediyorum.ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabe'de Allah'ın evinin içine girdi! Çıktığında karşılaştığı manzara şaşkına çevirdi!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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