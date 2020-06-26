Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede köklü değişiklikler yapacak

AK Parti kulislerine yakınlığı ile bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugün yayımlanan köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede yapmayı düşündüğü değişiklikleri kaleme aldı. Selvi'nin yazdıkları gerçekleşirse bazı bakanlıklar ayrılacak ve yeni bakanlıklar kurulacak.

İşte Abdulkadir Selvi'nin gündemi değiştirecek köşe yazısından önemli kısımlar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köklü bazı değişiklikler üzerinde çalıştığı söyleniyor. Madde madde aktarmak istiyorum.

DEĞİŞİKLİK 10 TEMMUZ DİKKATE ALINARAK YAPILACAK

1. Bakanlar özlük hakları itibariyle milletvekilleriyle aynı statüye sahip. O nedenle emekliliği hak etmeleri için 2 yıllık sürenin dolması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümeti 10 Temmuz 2018 tarihinde kurulmuştu. Kabine değişikliğinin 10 Temmuz tarihi dikkate alınarak yapılması bekleniyor.

BAKANLIK SAYISI ARTABİLİR

2. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 1 cumhurbaşkanı yardımcısı ve 16 bakandan oluşmuştu. Yeni düzenlemede cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının 2’ye, bakanlık sayısının ise 19’a çıkarılması üzerinde duruluyor. Bir-iki bakan arasında değişim yapılacağı konuşuluyor. Ama ben bu konuda bir bilgi edinemedim.

BAZI BAKANLIKLAR AYRILACAK

3. Cumhurbaşkanı yardımcısının sayısının artmasıyla birleştirilen bazı bakanlıkların ayrılarak yeni bakanlıkların kurulması üzerinde duruluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Çalışma Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ilk akla gelen bakanlıklar olarak sıralanıyor. Ancak Erdoğan’ın bakanlıkların ayrılması ve yeni bakanlıkların oluşturulması konusunda nasıl bir tercih yapacağı henüz bilinmiyor.

DEĞİŞİM SINIRLI OLACAK

4. Yeni bakanlıklar oluşturulurken, mevcut bakanlıklarda da değişikliğe gidilmesi gündemde. Ancak mevcut bakanlardaki değişimin çok sınırlı sayıda olması bekleniyor.

5. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’teki ihtisas komisyonları üzerinde de değerlendirme yaptığı söyleniyor. Meclis’te 16 ihtisas komisyonu bulunuyor. Erdoğan’ın komisyon başkanlıklarında belli bir oranda değişiklik istediği söyleniyor.

6. AK Parti’de Meclis başkanvekilliği ve idare amirlikleri konusunda değişiklik beklenmiyor. Grup başkanvekillikleri konusunda ise bir değişikliğin söz konusu olabileceği söyleniyor. Naci Bostancı’nın grup başkanı olduğu AK Parti’nin dört grup başkanvekili bulunuyor.