Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topluyor: Ekonomideki gelişmeler ve Omicron masada!

Kabine, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda ekonomide yaşanan gelişmeler ve koronavirüs salgını masaya yatırılacak.

EKONOMİDE YAŞANAN GELİŞMELER

Ekonomideki gelişmeler çerçevesinde döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, ve piyasalardaki son durum, kabine toplantısında değerlendirilecek. Ürün fiyatlarında yaşanan artışlar ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar konuşulacak.

KORONAVİRÜS SALGINI

Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan ve Türkiye'de de baskın varyant haline dönüşen Omicron nedeniyle vaka sayılarında yaşanan artış sürüyor. 18 binlerde seyreden günlük vaka sayılarının 70 bine kadar çıkmasıyla salgınla mücadelede alınması düşünülen tedbirler toplantıda masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son yapılan Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları kabine üyelerine anlatması bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE VE DIŞ POLİTAKA

Öte yandan terörle mücadele, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, Rusya-Ukrayna gerilimi gibi başlıkların da ele alınması bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçerek açıklama yapacak.