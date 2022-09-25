Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabineyi topluyor! Kritik konular masada olacak!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kritik gündem konularını görüşmek için bir kez daha toplanacak. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın saat 15.00 sıralarında başlaması beklenen kabine toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

ERDOĞAN'IN BM TEMASLARI

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı görüşmeler değerlendirilecek.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabinenin en önemli gündem maddesi enflasyonla mücadele olacak. Bu kapsamda atılacak adımların masaya yatırılması bekleniyor.

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TÜRKİYE - YUNANİSTAN GERİLİMİ

Karşılıklı açıklamalarla günden güne sertleşen Türkiye - Atina hattındaki gelişmeler de kabinede konuşulacak. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in son zamanlarda yaptığı açıklamalar ve Yunan tarafının ilişkileri geren adımlarına karşı atılacak adımlar kabinede görüşülecek.

TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA ALINMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları sonrası gündeme gelen 90 bin taşeron işçinin kadroya alınması ve EYT ile ilgili düzenlemenin toplantıda görüşüleceği değerlendiriliyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Özellikle yurt içinde ve sınır hattında devam eden terörle mücadele konusu da kabine toplantısında konuşulacak en önemli başlıklar arasında yer alıyor.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI

Diğer yandan Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için atılacak adımlar ve Rusya'nın MİR ödeme sisteminin durumu kabinede konuşulacak.

Kabine toplantısının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.