Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabineyi topluyor! Kritik konular masada olacak!

Türkiye gündemine ilişkin konuların görüşüleceği kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. İşte kabine toplantısının gündemi...

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabineyi topluyor! Kritik konular masada olacak!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kritik gündem konularını görüşmek için bir kez daha toplanacak. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın saat 15.00 sıralarında başlaması beklenen kabine toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

ERDOĞAN'IN BM TEMASLARI

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı görüşmeler değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabineyi topluyor! Kritik konular masada olacak!

ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabinenin en önemli gündem maddesi enflasyonla mücadele olacak. Bu kapsamda atılacak adımların masaya yatırılması bekleniyor.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN GERİLİMİ

Karşılıklı açıklamalarla günden güne sertleşen Türkiye - Atina hattındaki gelişmeler de kabinede konuşulacak. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in son zamanlarda yaptığı açıklamalar ve Yunan tarafının ilişkileri geren adımlarına karşı atılacak adımlar kabinede görüşülecek.

TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA ALINMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları sonrası gündeme gelen 90 bin taşeron işçinin kadroya alınması ve EYT ile ilgili düzenlemenin toplantıda görüşüleceği değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabineyi topluyor! Kritik konular masada olacak!

TERÖRLE MÜCADELE

Özellikle yurt içinde ve sınır hattında devam eden terörle mücadele konusu da kabine toplantısında konuşulacak en önemli başlıklar arasında yer alıyor.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI

Diğer yandan Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için atılacak adımlar ve Rusya'nın MİR ödeme sisteminin durumu kabinede konuşulacak.

Kabine toplantısının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ev sahibi olmak isteyenler, elinizi çabuk tutun! İstanbul'da lüks daire yok fiyatına satılıyor, hemen konut sahibi olun!
Ev sahibi olmak isteyenler, elinizi çabuk tutun! İstanbul'da lüks daire yok fiyatına satılıyor, hemen konut sahibi olun!
Nesli tükenme tehlikesindeydi! Su samuru, Batman Gercüş'te görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesindeydi! Su samuru, Batman Gercüş'te görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon meselesini şubat ayından itibaren makul düzeylere indireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon meselesini şubat ayından itibaren makul düzeylere indireceğiz.
Zafer Partisi Kurucusu istifa etti! Giderayak Ümit Özdağ'ın zorbalıklarını bir bir ifşa etti! "20 kişi ile birlikte beni..."
Zafer Partisi Kurucusu istifa etti! Giderayak Ümit Özdağ'ın zorbalıklarını bir bir ifşa etti! "20 kişi ile birlikte beni..."
Son Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefini açıkladı! Kabus sona mı eriyor? "Bir araya getirmek istiyor!"
Mevlüt Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefini açıkladı! Kabus sona mı eriyor? "Bir araya getirmek istiyor!"
Pervin Buldan'ın kızı annesini öyle bir vaziyette kayda aldı ki! HDP'li vekil içtikten sonra kızının kalbini paramparça etti! Hepsini yayınladı...
Pervin Buldan'ın kızı annesini öyle bir vaziyette kayda aldı ki! HDP'li vekil içtikten sonra kızının kalbini paramparça etti! Hepsini yayınladı...
Çok Okunanlar
Abdurrahman Dilipak: "Şeyhinde bir oyu var fahişenin de"
Abdurrahman Dilipak: "Şeyhinde bir oyu var fahişenin de"
Kılıçdaroğlu ikinci kez ABD'ye gidecek! "Dünyada daha hakkaniyetli paylaşıma inanan aktivistler, bu uğurda mücadele veren siyasi isimlerle görüşeceğim"
Kılıçdaroğlu ikinci kez ABD'ye gidecek! "Dünyada daha hakkaniyetli paylaşıma inanan aktivistler, bu uğurda mücadele veren siyasi isimlerle görüşeceğim"
Yorumlananlar