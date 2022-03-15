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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topluyor! Rusya - Ukrayna savaşı ve kritik konular masada! Gözler toplantı sonrasında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topluyor! Rusya - Ukrayna savaşı ve kritik konular masada! Gözler toplantı sonrasında...

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak. Rusya- Ukrayna gerilimi, ekonomide yaşanan gelişmeler, koronavirüs salgını ve çok sayıda gelişmenin masaya yatırılacağı toplantı sonrası kameraların karşısına geçecek olan Erdoğan alınan kararları açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topluyor! Rusya - Ukrayna savaşı ve kritik konular masada! Gözler toplantı sonrasında...

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Saat 15.00'de başlaması beklenen toplantıda öncelikli gündem Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler olacak. Antalya'da iki ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen üçlü zirve ve sürdürülen diplomatik temaslar hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kabine üyelerine bilgi verecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topluyor! Rusya - Ukrayna savaşı ve kritik konular masada! Gözler toplantı sonrasında...

UKRAYNA'DA MAHSUR KALAN TÜRK VATANDAŞLARI

Ukrayna'da savaş bölgelerinde mahsur kalan Türk vatandaşların tahliyesine yönelik çalışmalar toplantıda görüşülecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların mevkidaşları ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar da masaya yatırılacak. 

SAVAŞIN  TÜRKİYE'YE ETKİLERİ

Ayrıca söz konusu savaşın Türkiye'ye etkileri ve yapılacak adımlar ve yol haritası belirlenecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topluyor! Rusya - Ukrayna savaşı ve kritik konular masada! Gözler toplantı sonrasında...

KORONAVİRÜS SALGINI VE TERÖRLE MÜCADELE

Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarının durumu ve  koronavirüs salgınına yönelik adımlar da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kameraların karşısına geçerek alınan kararları 'Millete Sesleniş' konuşması ile duyuracak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topluyor! Rusya - Ukrayna savaşı ve kritik konular masada! Gözler toplantı sonrasında...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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