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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde samimi anlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde samimi anlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kahramanmaraş Türkoğlu'da yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde samimi anlar! 1114