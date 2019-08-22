Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde samimi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kahramanmaraş Türkoğlu'da yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'yu kabul etti.

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