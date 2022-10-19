Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadın çiftçiler çalışıyor, erkekler kahvehanede zar atıyor"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği “Toprağa iz bırakan kadınlar” isimli programda gerçekleştirdiği konuşmaya yer verdi.

"HAYAT MÜŞTEREK"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen programın bir kısmında Cumhurbaşkanının da konuşma yaptığını yazan Selvi, konuşmanın bir kısmını aktardı.

"Erdoğan bir konuştu pir konuştu ama erkeklere taş attı. “Burada erkeklere bir mesajım var. Ey erkek çiftçiler nerede? Kadınlar yapıyor. Bunlar kahvehanede zar atıyorlar. Size çile... Onlar ise kahvehanede zar atıyorlar” dedi.

Haberin Devamı

Bazı kadınlar kocalarını korumak istedi. Erdoğan, “Bak toz kondurmuyor” diye karşılık verdi. Belli ki onlar hayırlı kocalar. O arada, “Hayat müşterek” diyen kadınlar oldu. Cumhurbaşkanı, “Hayat müşterek de, kadın da erkek de tarlada olursa hayat müşterek” diye tamamladı.

Cumhurbaşkanı programında olmadığı halde sürpriz yaparak gelmişti. Belli ki programları da sarktı. Zaten sonunda kendisi, “Üç saattir bekleyenler var” dedi. Ama Cumhurbaşkanlığı görevlilerinin programı sonlandırmak için yaptığı girişimlere Erdoğan, “Ben bir daha bu kadar kadınla sohbet edebilir miyim” diyerek engel oldu.

Bu arada kadınlar fotoğraf çektirmek ya da kendi çalışmalarını anlatmak için Cumhurbaşkanı’na, “Başkanım, buraya bakar mısın?”, “Başkanım beni dinler misin?” diye sesleniyordu. Erdoğan hepsini dinledi. “Sizin için geldim” diyenlere, “Ben de sizin için buradayım” diye karşılık verdi."