Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın ve Adalet Zirvesi'nde: Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Kadın ve Adalet Zirvesi toplantısında, dijitalleşmeye dair önemli açıklamalarda bulunarak 'Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz' mesajı verdi.

"SAVAŞLARIN AÇTIĞI YIKIMLARI UNUTMAMALIYIZ"

Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonunun faşizme çıkacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelede yaşadıkları zorluklar, siyasi ve ekonomik gücün tek başına yeterli olmadığını ortaya çıkarmıştır." dedi.

Geçtiğimiz asırlarda yaşanan savaşların sebebiyet verdiği yıkımlara değinen Erdoğan, dijitalleşme ile haksızlıkların önüne geçilebileceğini belirterek "Hedefimiz, ülkemizde haberleşme altyapısının kapsama alanına girmeyen tek karış bırakmamaktır. Geçtiğimiz asırda savaşların açtığı yıkımları unutmamalıyız. Dijitalleşme ile yeni haksızlıkların ortaya çıkmasını engellemeliyiz. Teknolojiyi geliştirenin de üretenin de kullanıcı olan insana karşı sorumluluğunu sadece kazanç parantezine hapsetmenin önüne geçilmelidir." şeklinde konuştu.

YERLİ 5G TEKNOLOJİSİ

Dijitalleşme açısından yepyeni bir aşama olan 5G süreci için çalışmalar yapıldığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilindiği gibi 2016'da 4.5G bu yapıya geçmiştik. Şimdi 5G sürecindeyiz. O zaman da ben bunu ifade ettim ama anlaşılmakta biraz zorlandık. 5G, akıllı şehirler, akıllı ulaştırma hizmetleri, akıllı hastaneler gibi nice hizmetin altyapısını oluşturacaktır. Yerli 5G teknoloji altyapısını kurmadan bu süreci yönetemeyiz. Bunun için tüm firmalarımızdan hızlı, etkin hareket etmesini bekliyoruz. 5000'e yakın elektronik devlet hizmetinden yaklaşık 50 milyon vatandaşımız istifade edebiliyor." ifadelerini kullandı.