Deniz Barut kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram adresi ve oynadığı dizilerCemre Baysel kimdir? Kaç yaşında? Dizileri ve Instagram adresi nedir?Çocuklarına esrar içirip vidoya çeken anneye tepkiler çığ gibi!KPSS ön lisans tercih robotu 2020 | KPSS branş bazında sıralamalarUğur Arda Aydın kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Uğur Arda Aydın olayı ne ?Koronavirüsü daha hafif atlatmak için ne yapmalı?Eser Yenenler'in ardından İbrahim Büyükak'ta koronavirüse yakalandıCumhurbaşkanı Erdoğan Kadın ve Adalet Zirvesi'nde: Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyizTürk yıldızlar Avrupa sahnesinde! Lille - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Bel ağrısı nedir, neden olur? Bel ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Bel ağrısı için hangi bölüme gidilir?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın ve Adalet Zirvesi'nde: Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın ve Adalet Zirvesi'nde: Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Kadın ve Adalet Zirvesi toplantısında, dijitalleşmeye dair önemli açıklamalarda bulunarak 'Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz' mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın ve Adalet Zirvesi'nde: Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Kadın ve Adalet Zirvesi toplantısında, dijitalleşmeye dair önemli açıklamalarda bulunarak 'Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz' mesajı verdi.

"SAVAŞLARIN AÇTIĞI YIKIMLARI UNUTMAMALIYIZ"

Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonunun faşizme çıkacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelede yaşadıkları zorluklar, siyasi ve ekonomik gücün tek başına yeterli olmadığını ortaya çıkarmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın ve Adalet Zirvesi'nde: Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz

Geçtiğimiz asırlarda yaşanan savaşların sebebiyet verdiği yıkımlara değinen Erdoğan, dijitalleşme ile haksızlıkların önüne geçilebileceğini belirterek "Hedefimiz, ülkemizde haberleşme altyapısının kapsama alanına girmeyen tek karış bırakmamaktır. Geçtiğimiz asırda savaşların açtığı yıkımları unutmamalıyız. Dijitalleşme ile yeni haksızlıkların ortaya çıkmasını engellemeliyiz. Teknolojiyi geliştirenin de üretenin de kullanıcı olan insana karşı sorumluluğunu sadece kazanç parantezine hapsetmenin önüne geçilmelidir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın ve Adalet Zirvesi'nde: Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz

YERLİ 5G TEKNOLOJİSİ

Dijitalleşme açısından yepyeni bir aşama olan 5G süreci için çalışmalar yapıldığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilindiği gibi 2016'da 4.5G bu yapıya geçmiştik. Şimdi 5G sürecindeyiz. O zaman da ben bunu ifade ettim ama anlaşılmakta biraz zorlandık. 5G, akıllı şehirler, akıllı ulaştırma hizmetleri, akıllı hastaneler gibi nice hizmetin altyapısını oluşturacaktır. Yerli 5G teknoloji altyapısını kurmadan bu süreci yönetemeyiz. Bunun için tüm firmalarımızdan hızlı, etkin hareket etmesini bekliyoruz. 5000'e yakın elektronik devlet hizmetinden yaklaşık 50 milyon vatandaşımız istifade edebiliyor." ifadelerini kullandı.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT