Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş'ın cenazesinde!

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün kaldığı hastanede organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Topbaş'ın cenazesi Beyoğlu Belediyesi önündeki tören sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne getirildi.

Trabzon'dan yola çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topbaş'ın Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

76 yaşında vefat eden Kadir Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş için düzenlenen cenaze namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

''İMAM HATİP OKULUNDA BAŞLAYAN YOL ARKADAŞLIĞIMIZ DAVADA DA BERABER SÜRDÜ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde:

Değerli kardeşimiz değerli büyüğümüz Kadir Topbaş beye bizim tabi yol arkadaşlığımız hemen şuracıkta Çarşamba’da İstanbul İmam Hatip Okulu’nda başladı. Tabi İmam Hatip okuluna girdiğimiz de Kadir abimiz bizim 4-5 sınıf önümüzdeydi. Ve orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada da beraber sürdü. İstanbul’da Beyoğlu belediye başkanlığı ardından İstanbul Belediye başkanlığı böyle süren yol arkadaşlığımız devam etti.

KORONAVİRÜS BELASI BİR ÇOK YOL ARKADAŞIMIZI BİZDEN AYIRDI

Rabbimden geldik tekrar rabbimize döneceğiz. Bundan kaçış yok. Şu anda hizmetinde bulunduğu İstanbul’da Fatih Cami’nin avlusunda uğurluyoruz inşallah hakka. Birazdan da Fatih Cami’nin haziresine defnedeceğiz.

Orada da çok değerli arkadaşları olacak o arkadaşları ile beraber de inşallah rabbim sancağı altından buluşturur. Koronavirüs belası bir çok yol arkadaşlarımız bizden ayrıldı, ayrılıyor ve büyük bir mücadele bu süreçte verildi veriliyor. Şu anda hasta yatağında medet bekleyenler var rabbim inşallah onlara da yardımcı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.