Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş depremine ilişkin konuştu: 912 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi yaralandı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD merkezine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. Deprem geniş bir alanda hissedildi. Derinliği 7 km olarak belirlenen depremde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa illerimizde yıkıma yol açtı. Deprem merkezine yakın illerde küçük hasarlar olmasına rağmen asıl yıkımın buralarda olduğu anlaşılıyor.

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Suriye'de de ciddi yıkımlar olduğu anlaşılmıştır. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanı sıra onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir.

"9 BİN PERSONEL ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI YÜRÜTMEKTE"

TSK ve belediyelerimiz başta olmak üzere afet çalışmalarında eğitime sahip kurumlarımız göreve çağrılmıştır. Hali hazırda 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte. Yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızın tespiti ve kurtarma faaliyetleri kesintisiz bir şekilde sürüyor.

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Biz de depremin yaşandığı andan itibaren gerek bölgedeki gerek Ankara'daki arkadaşlarımızla iletişime geçerek takibe aldık. Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlere giderek çalışmaları yerinde koordine etmeye başladılar. Ülkemizin 4 bir yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri sevk edildi sevk ediliyor. Gönderilen yardım ve arama kurtarma ekiplerine vatandaşlarımızda yardımcı oluyor.

DEPREMDEKİ SON DURUM

Şu ana kadar tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtulan vatandaşımız 2 bin 470'i bulmuştur. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir.

Deprem bölgesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye kadar yükseleceğini bilmiyoruz. Böyle dönemlerde ulaşım ve iletişimin sağlıklı yönetilmesi önem taşıyor.

Yardım için bölgeye gidecek kişi ve kurumlar mutlaka AFAD ile koordinasyon içinde hareket etmelidir.

45 ÜLKE YARDIM TEKLİFİNDE BULUNDU

Uluslararası yardım için de ülkemizle temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve AB'nin yanı sıra 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.