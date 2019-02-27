Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden bazı kanaat önderlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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