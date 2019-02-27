Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden bazı kanaat önderlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden bazı kanaat önderlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Erdoğan'ın kanaat önderleri ile görüşmesi 2,5 saat sürdü.
Kaynak: İHA
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