Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderlerini kabul etti CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderlerini kabul etti.

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