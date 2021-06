Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşuyor ( Canlı yayın)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'ne katılarak açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Ülkemizin gelişmesi yolunda atılan adımlara bir yenisini ekliyoruz. Bugün Türkiye'nin kalkınmasında yeni bir dönem başlatıyoruz. Bugün Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temelini atıyoruz. Ülkemize, milletimize, İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum.

İstanbul'dan günümüzde 45 bin gemi Boğaz'dan geçiyor. Şehir içinde sadece 54 iskelede 500 binlik insan trafiği sözkonusudur. Her sınıftan ve kapasiteden çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Boğaz'dan geçen gemilerin boyları 50 metreden 350 metreye kadar yükseldi. Bu şehir için ciddi bir risk anlamına geliyor. Çok farklı yükler taşıyan gemilerin kaza yapmaları durumunda denizimizdeki doğal canlıların da yaşamları çok büyük yıkım yaşıyor."

"İSTANBUL'UN GELECEĞİNİ KURTARMA PROJESİ OLARAK BAKIYORUZ"

"Yaşı ilerlemiş İstanbulluların Boğaz'da haftalarca yanan gemi hafızalarındadır. Buradan Z kuşağına sesleniyorum. Bu olan bitenler 19-20 yıldır olan bizler neleri gerçekleştirdik, hangi adımları attık, bunları bilmeniz gerekiyor. Kabataş'ta dev bir savaş gemisinin karaya sürüklenmesinin yarattığı endişeyi unutmadık. Büyük gemilerin geçişi için Boğaz'ın kapatılmak zorunda olması ciddi soruna yol açıyor. Yapılan projeksiyonlar, 2023'te buradan geçecek gemi sayısının 78 bine ulaşacağını gösteriyor. İstanbul'dan güvenli geçiş sayısı 25 bindir. Ev ve sanayi atıklarının kirlettiği İstanbul Boğazı alarm zillerini çalmaya başlayalı çok oldu. Marmara'daki müsilaj sorunu... Nedir, bu durum diye, yandık diyoruz.

Kanal İstanbul projesi ile amacımız İstanbul'un can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Boğaz'daki sıkıntıların kaldırılması da bir başka amaç... Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz."

MUHALEFETE GÖNDERME

"Bize sorulmadı diyenlere buradan sesleniyorum. Kime sorulması gerektiyse ona soruldu. Yahu bu ülkede dikili ağacınız yok. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaparken bugün nasıl çıldırıyorsanız, öyle çıldırdınız. Marmaray'da önümüzü kesmeye çalıştınız, çıldırdınız ama yaptık. Osman Gazi'yi, Avrasya Tüneli'ni yaptık, önünü kesmeye çalıştınız. Sizi dinlesek bunlar yapılamayacaktı. Bizden önceki büyüklerimiz, 1.Köprü'yü yaptı, karşı çıktınız, FSM yapıldı karşı çıktınız. Sizi dinleseler bunlar olmayacaktı."

KANAL HAKKINDA BİLGİ VERDİ

"Kanal'ın uzunluğu tüm sevgili vatandaşlarıma sesleniyorum, 45 metre, taban genişliği minimum 275 metre. Derinliği küsüratı söylemiyorum 21 metre olarak belirlendi. Bu tankerleri İstanbul'dan kazasız belasız geçirmek öyle kolay değil. Her an, her riski taşıyoruz. Geçişler 13 kat daha güvenli gerçekleşecek. Kanal üzerinde 6 köprü inşa edilecek. Birincisinin temelini bugün atıyoruz. Kanal'ın üzerinden köprü ile geçiş öngörülüyor. Doğal gazdan elektriğe kadar pek çok tesisin altyapısı hazırlandı."

ÇEVRECİ OLACAK VURGUSU

"Kanal İstanbul, dünyanın en çevreci projesi olarak hayata geçirilecektir. ÇED raporlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verebilir. Bunu da öğreneceksiniz."

"6 YILDA TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ"

"Kanal İstanbul'u 15 milyar dolarlık maliyet ile 6 yılda tamamlamayı planlıyoruz. Kanal İstanbul kendisini rahatlıkla finanse edecek. Türkiye'ye katkısı maliyeti ile kıyaslanamaz.

Ülkemizin kalkınma hamleleri varlığını hala sürdüren zihniyet tarafından engellenmeye çalışıldı. CHP her adımın önünü kesti. Bugün de bunun için çalışıyorlar."

"GENÇ KUŞAKLAR BUNLARI BİLMİYOR"

6 bin kilometreden alınan yollar, 27 bin kilometreye geldi. Ama genç kuşak bunları bilmiyor. CHP'nin engelleme projelerinin başlangıcı demir yolları oldu.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

"Yatırıcıları tehdit ediyorlar. Devlette devamlılık esastır. Söke söke uluslararası mahkemeler ile bu paraları alırlar. Ödeme yapmazmış, bankalara ödeme yapmazmış. Bunlar tam anlamıyla çaylak ya..."

KANAL İSTANBUL PROJESİ HAKKINDA BİLGİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından itibaren "rüyası" olduğunu belirttiği ve Başbakan iken 27 Nisan 2011'de "çılgın proje" olarak kamuoyuna duyurduğu, İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul, ilk köprünün temelinin atılmasıyla fiilen hayata geçirilmeye başlanacak.

Gemi trafiğinde tonajlardaki artış, gemi boyutlarının büyümesi, akaryakıt ve tehlikeli maddeleri taşıyan gemi geçişlerinin fazlalaşması İstanbul üzerinde baskı oluştururken, İstanbul Boğazı'nda su yolu ulaşımını riske eden keskin dönüşler, kuvvetli akıntılar ve transit gemi trafiğiyle dik kesişen kent içi deniz trafiği, alternatif bir geçiş koridorunun planlanmasını zorunlu hale getirdi.

Avrupa Yakası'nda Karadeniz ile Marmara Denizi'nin arasına yapılacak Kanal İstanbul'un uzunluğu yaklaşık 45 kilometre, taban genişliği minimum 275 metre ve derinliği 20,75 metre olacak.

Kanal İstanbul ile "İstanbul Boğazı'nın tarihsel ve kültürel dokusunun korunması ve güvenliğinin artırılması", "deniz trafiğinden kaynaklanan yükün azaltılması", "Boğaz'ın trafik güvenliğinin ve seyir emniyetinin sağlanması", "yeni bir uluslararası deniz trafiğine açık bir su yolunun oluşturulması" ve "olası bir İstanbul depremi dikkate alınarak yatay mimariye dayalı depreme dayanıklı modern bir yerleşim alanı oluşturulması" amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın projeyi duyurmasının ardından 2011-2013'te çeşitli üniversitelerle Kanal İstanbul'un güzergah değerlendirmesi çalışmaları yapıldı.

Kanal İstanbul için 5 farklı koridor belirlenirken, her koridor için ayrıntılı alt parametreler dikkate alındı. Koridorlar, arazi topografyası, yapılabilirlik, maliyet, gelişim planları ve su kaynaklarına etkileri açısından incelendiğinde Küçükçekmece-Sazlıdere Barajı-Terkos doğusunu takip eden güzergah en uygun koridor olarak belirlendi.

Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos doğusunu takip eden kanal koridorunun yaklaşık 6 bin 149 metrelik kısmı Küçükçekmece sınırları içerisinde, yaklaşık 3 bin 189 metrelik kısmı Avcılar sınırları içerisinde, yaklaşık 6 bin 61 metrelik kısmı Başakşehir sınırları içerisinde ve yaklaşık 27 bin 383 metrelik kısmı Arnavutköy sınırları içerisinde yer alıyor.

Kanal İstanbul için belirlenen güzergah üzerinde sondaj çalışmalarıyla elde edilen jeolojik ve geoteknik veriler ışığında güzergah ön projesi oluşturulması aşaması 2013-2014'te yapıldı.

Proje güzergahında mevcut ve planlanan projelere ilişkin kurumlarla görüşülerek koordinasyon sağlanırken, dünyadaki yapay su yolu deneyimleri de incelenerek etüt proje işlerinin yol haritası belirlendi. Güzergahın detaylı projesi için kanal aksında, yamaçlarda, deniz ve göl ortamında ilave sondaj lokasyonları kararlaştırılırken, jeofizik etütler eklendi. Etüt proje için ön çalışmaları da 2014-2017'de yapıldı.

Kanal İstanbul'un ayrıntılı saha, laboratuvar çalışmaları ve ÇED süreci 2017-2019'da gerçekleştirildi. Çalışmalardan elde edilen veriler ışığında kanal tasarımı tamamlanırken, jeolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik etütler ve nümerik modeller sonucu hazırlanan raporlar da ÇED raporuna zemin hazırladı.

Bu süreçte tüm görüşler ve eleştiriler değerlendirilirken, İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı sonrası toplantıya katılan 56 kurum ve kuruluşun görüşleri doğrultusunda çalışmalar olgunlaştırıldı. 1595 sayfalık, ekleriyle 16 bin sayfa olan ÇED raporu, hazırlanan 18 aylık program dahilinde tamamlandı. Kanal İstanbul projesinde çeşitli üniversiteler ve kurumlardan 204 akademisyen ve uzmanla çalışıldı.

Kanal İstanbul'un ÇED çalışmaları kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen halkın katılım toplantısı 27 Mart 2018'de Arnavutköy'de yapıldı. Toplantıda, kanalın geçeceği ilçelerdeki vatandaşlar, proje hakkında bilgilendirilirken, vatandaşların soruları yanıtlandı, görüşleri ve önerileri not alındı.

Kanal İstanbul için gerekli tesis ve yapılara ek proje bileşeni olarak 1 yat limanı, konteyner limanları, rekreasyon alanı ve lojistik merkezi yapılması planlanıyor.

Kanal İstanbul'un işletme aşamasında fonksiyonlarını sağlıklı olarak yerine getirebilmesi için de Karadeniz ve Marmara Denizi giriş bölgesinde dalgakıranlar, acil bağlama alanları ve demirleme alanları, römorkör bağlanma alanları, deniz fenerleri, bakım istasyonları ve işletme binaları, gemi trafik sistemi ve seyir yardımcıları oluşturulması hedefleniyor.

İnşaat maliyeti 75 milyar lira olarak öngörülen Kanal İstanbul'un, kamu-özel iş birliği kapsamında yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan projeyi açıkladığı toplantıda, projenin tamamıyla milli kaynaklardan karşılanacağını da belirtmişti.

İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmalarının 1,5 yıl, kanal inşaatının 5,5 yıl sürmesi, projenin tamamlanma süresinin 7 yıl olması öngörülüyor.

İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında 250 biner konutluk devasa şehirler kurulması planlanıyor.

İlk köprünün temelinin atılmasıyla Kanal İstanbul, fiilen hayata geçirilmeye başlanacak. Köprü, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Başakşehir-Bahçeşehir-Nakkaş Kesim-08 (bağlantı yolları dahil) işi kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayacak şekilde inşa edilecek.

Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleriyle toplam uzunluğu 1618 metre olacak.

Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2x4 şeritli hizmet edecek.

Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. Gergin eğik askılı köprünün kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak.

Kuzey Marmara Otoyolu Kesim-8 kapsamında kanalla kesişen gergin eğik askılı köprünün kulelerinin, daimond şeklindeki tasarlanması sayesinde kule temelleri bir noktada toplanarak kanalla en az etkileşimi sağlanacak. Kuleler, plan boyutları ve cidar kalınlıkları değişken kutu kesitli iki adet betonarme ayakla teşkil edilecek. Bu ayaklar, tabliye seviyesinde ve tepede enine kirişler vasıtasıyla birbirlerine bağlanacak.