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Cumhurbaşkanı Erdoğan kapıyı kapattı! Suriyelilerle ilgili kararını verdi! " Onları muhalefetin insafına terk edemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında Suriyeli sığınmacıların durumuna ilişkin milletvekillerinden gelen sorulara yanıt vererek," Sığınmacılar konusuna biz muhalefet gibi bakamayız. Bizim bir davamız var. Biz İslami ve insani açıdan bakıyoruz. Onları muhalefetin insafına terk edemeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kapıyı kapattı! Suriyelilerle ilgili kararını verdi! " Onları muhalefetin insafına terk edemeyiz"

Türkiye'nin önemli gündem maddeleri arasında yer alan Suriyelilerin durumu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir açıklamada bulundu. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin köşe yazısında aktardıklarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerin sorusu üzerine Suriyeli sığınmacıların durumuna ilişkin bir kez daha konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kapıyı kapattı! Suriyelilerle ilgili kararını verdi! Onları muhalefetin insafına terk edemeyiz

"SIĞINMACILAR KONUSUNA MUHALEFET GİBİ BAKAMAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selvi'nin aktardıklarına göre şunları söyledi:

“Sığınmacıların Suriye’ye dönüşü konusunda dünyada en çok gayret gösteren ülke biziz. Ama nihayet itibarıyla sığınmacılar konusuna biz muhalefet gibi bakamayız. Bizim bir davamız var. Biz İslami ve insani açıdan bakıyoruz. Onları muhalefetin insafına terk edemeyiz” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan kapıyı kapattı! Suriyelilerle ilgili kararını verdi! Onları muhalefetin insafına terk edemeyiz

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SAYISI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın Mayıs ayı bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamaya göre 505 bin 190 Suriyeli ülkesine döndü. Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise  3 milyon 763 bin 652 kişi oldu. 

Selvi'nin köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız. 

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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