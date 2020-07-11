Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İstanbul'da o mahalle 'riskli bölge' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararda, İstanbul ve Kırıkkale'de bazı bölgeler "riskli alan" ilan edilirken, Konya'da da belirlenen bir bölge "yenileme alanı" olarak tespit edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, İstanbul'un Ataşehir ilçesi Yukarı Dudullu Mahallesi sınırlarında bulunan alan ile Kırıkkale'nin merkez ilçe Bahçelievler Mahallesi'nde sınırları belirlenen alanın "riskli alan" ilan edildiği belirtildi.

KONYA VE GAZİANTEP KARARLARI

Konya'nın Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi sınırlarında yer alan alanın da "yenileme alanı" olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Özgürlük ve Zeytinli mahalleleri sınırları içerisindeki bazı taşınmazların imar planında 30 metrelik yolda kalan kısımları, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.